Irak ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu

26.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:46

Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'daki çözülmenin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin de Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Kaynak: AA