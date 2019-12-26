Irak ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu
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Irak ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

26.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:46
Irak ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu

'ın kuzeyindeki ve 'deki barınma alanlarından kaçan 5 'lı terörist, Silopi ve 'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'daki çözülmenin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Silopi'de, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin de Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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