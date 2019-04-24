Irak ve Suriye'de Yenilgiye Uğrayan Işid'in Diğer Ülkelerdeki Gücü Ne Durumda?

Irak ve Suriye'de yenilgiye uğrayan IŞİD'in, diğer ülkelerdeki gücü, yeniden toparlanma potansiyeli ve yeni stratejisi güvenlik uzmanlarının bu ara en fazla yoğunlaştığı konuların başında geliyor.

Sri Lanka'da 359 kişinin ölümüne yol açan ve IŞİD'in üstlendiği kanlı eylem, örgütün artık düzenli ordularla savaşmak yerine intihar saldırılarıyla "vur- kaç" taktiğini izleyeceği yolundaki izlenimleri güçlendiriyor. Euronews.com'da Görüntüle