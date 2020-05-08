Irak ve Mısır'da liglerin ertelenme süresi uzatıldı

Irak ve Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbol liglerine verilen aranın süresi uzatıldı.

Irak ve Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbol liglerine verilen aranın süresi uzatıldı.

Irak Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada lig karşılaşmalarının 22 Mayıs'a kadar yapılmayacağını duyuruldu.

Açıklamada ayrıca karşılaşmaların ülkedeki Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve durumun düzelmesi sonrasında kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Bugüne kadar 2 bin 543 vakanın tespit edildiği Irak'ta, virüs nedeniyle 102 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Mısır Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, halihazırda ertelenmiş olan maçların mayıs ayı sonuna kadar oynanmayacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca kararın tüm ligler ve her yaştan sporcunun katıldığı karşılaşmaları kapsadığı ifade edildi.

Kovid-19 nedeniyle 482 kişinin yaşamını yitirdiği Mısır'da, tespit edilen 7 bin 981 vaka bulunuyor.

Irak ve Mısır'da salgın nedeniyle alınan önlemler uyarınca mart ayında lig karşılaşmaları askıya alınmıştı.

Kaynak: AA