Irak ve Mısır, Beyrut'taki patlama sonrası tehlikeli maddeleri güvenli bölgelere naklediyor Irak ve Mısır yönetimleri, Lübnan'ın Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası tehlikeli maddeleri kara ve havalimanlarından güvenli ve yerleşim merkezlerinden uzak bölgelere taşıma kararı aldı.

Irak ve Mısır yönetimleri, Lübnan'ın Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası tehlikeli maddeleri kara ve havalimanlarından güvenli ve yerleşim merkezlerinden uzak bölgelere taşıma kararı aldı.

Irak Gümrük Kapıları İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa el Kazimi'nin, ülkedeki tüm gümrük kapılarındaki depolarda bulunan tehlikeli maddelerin tespit edilmesi için bir heyetin ivedi bir şekilde oluşturması talimatı verdiği kaydedildi.

Kazimi'nin tehlikeli maddelerin yerleşim merkezlerinden uzak tutulmasını istediği belirtildi.

Açıklamada, bu talimat üzerine Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın kargo bölümünde bulunan patlama özelliği olan tehlikeli maddelerin güvenli ve aşamalı bir şekilde askeri depolara nakledildiği belirtildi.

Mısır Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Kahire Limanı ve ülkedeki tüm hava limanlarındaki depo ve konteyner bölümlerinde bulunan tehlikeli maddelerin araştırılması için üst düzey bir komisyonun kurulmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada komisyonun görevinin, limanlarda bulunan patlayıcı maddelerin güvenli bir şekilde liman ve yerleşim merkezlerinden uzak bir yere taşınması olduğu kaydedildi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.

Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu oldu.

Kaynak: AA