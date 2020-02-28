Irak ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor
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Irak ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı Irak'ta 8'e, Lübnan'da 4'e yükseldi.

28.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:04
Irak ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı 'ta 8'e, 'da 4'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, yaptığı yazılı açıklamada, 'ta bir kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki vaka sayısının 8'e yükseldiğini belirtti.

Bedr, Bağdat'ta virüs tespit edilen 32 yaşındaki hastanın kısa süre önce 'a gittiğini aktardı.

Irak makamları Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dün üniversiteler ve okullarda eğitime 10 gün süreyle ara verilmesi ve vatandaşlarının Çin, İran, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt ile Bahreyn'e seyahatinin yasaklanması kararı almıştı.

Lübnan'da 4'üncü vaka


Lübnan'da ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 4'e yükseldi.


Refik Hariri Devlet Hastanesi kayıtlarına göre, başkent Beyrut'ta Suriye uyruklu bir kadında Kovid-19 görüldü.

Söz konusu kadının hastanede kontrol altında tutulduğu ve sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.


İran ile sıkı ilişki içinde olan Irak ve Lübnan'da Kovid-19 tespit edilen kişilerin çoğunun İranlı ya da bu ülkede bulunmuş olması dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

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