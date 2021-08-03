Irak ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Irak ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Irak ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 63, Libya'da 30 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 63, Libya'da 30 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 63 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 bin 644 kişinin enfekte olduğu, 7 bin 359 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 18 bin 865'e, vaka sayısının da 1 milyon 660 bin 371'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 488 bin 186 olduğu kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 30 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 139 yeni vaka tespit edildiği, 1073 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 609'a, vaka sayısının da 258 bin 467'ye yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısının ise 194 bin 217'ye ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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