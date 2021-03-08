Irak ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Irak ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı

08.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:58
Irak ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 24, Libya'da 15 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 24, Libya'da 15 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 24 kişi vefat etti, 4 bin 468 yeni vaka kaydedildi, 3 bin 920 kişi ise iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 596'ya, vaka sayısı 731 bin 16'ya, iyileşenlerin sayısı ise 664 bin 461'e yükseldi.

Öte yandan Irak hükümeti, şubat ayından bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının 22 Mart'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Karar uyarınca, cuma, cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağının tam gün, diğer günler ise 20.00-05.00 saatlerinde uygulanacağı belirtildi.

Irak'ta İngiltere varyantı yeni tip Kovid-19 tespit edilmesi üzerine 19 Şubat'ta kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilmişti.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1018 yeni vaka tespit edildiği, 1036 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle salgındaki toplam vefat sayısının 2 bin 288'e, vaka sayısının da 139 bin 658'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 126 bin 878 olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Hakan Taşıyan Müslüm Gürses Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 18:18:00. #1.16#
title