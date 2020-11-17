Irak ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Irak ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı

17.11.2020 17:49 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:52
Irak ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 11 bin 752'ye, Libya'da 1041'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 11 bin 752'ye, Libya'da 1041'e ulaştı.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 40 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 961 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 752'ye, vaka sayısı ise 524 bin 503'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca, son bir günde 3 bin 460 kişinin iyileştiği, böylece sağlığına kavuşanların sayısının da 453 bin 25'e ulaştığı kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise 16 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 612 kişinin enfekte olduğu, 638 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 1041'e, vaka sayısının 74 bin 936'ya, iyileşenlerin sayısının ise 45 bin 371'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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