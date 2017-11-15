Irak ve İran Depremi

Van Ekonomi Konseyi, Irak ve İran'da meydana gelen depremde zarar görenler için yardım kampanyası başlattı.



Kentteki bir alışveriş merkezinin önünde başlatılan kampanya çerzevesinde toplanan yardımlar, Kızılay aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırılacak.



Van Ekonomi Konseyi Dönem Başkanı Süleyman Güler, Irak ve İran'da gerçekleşen depremden dolayı üzgün olduklarını söyledi.



Her zaman olduğu gibi Türkiye'nin mazlumlara ilk el uzatan ülke olduğunu kaydeden Güler, "Deprem olduğu andan itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve Kızılay bölgeye intikal ederek deprem zedelere yardımlarını iletti. Mazlumlara ilk elini uzatan ülke olduk. Bunun içinde mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.



Van'ın 2011 yılında deprem yaşadığını anımsatan Güler, şunları kaydetti:



"Van depreminde gördüğümüz birlikteliği göz önüne alarak Irak ve İran'daki insanlara kayıtsız kalamazdık. Deprem bölgesinde yaşayan insanların yaşadıkları sıkıntıları ve psikolojisini en iyi Vanlılar biliyor. Bunun insanlara yardım etmek amacıyla Van'da iki ayrı toplama noktasında yardım kampanya başlattık. Bu kampanyamız sadece Van ile sınırlı değil Türkiye'nin her yerinden destekler bekliyoruz."