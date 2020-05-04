Irak ve İran arasındaki 2 sınır kapısı yeniden açıldı

Irak ile İran arasında korona virüsü nedeniyle kapatılan 2 sınır kapısının yeniden ticarete açıldığı bildirildi.

Irak ile İran arasında korona virüsü nedeniyle kapatılan 2 sınır kapısının yeniden ticarete açıldığı bildirildi.

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaleti Ekonomi Koordinasyon Müdürü Behzat Babahani, korona virüs salgının yayılmasının ardından yaklaşık 2 aydır kapalı olan Irak ile 2 sınır kapsının yeniden ticarete açıldığını söyledi. Irak ile 371 Kilometre uzunluğunda sınırı olan Kirmanşah eyaletinin 5 sınır kapısına sahip olduğunu belirten Babahani, Şuşmi ve Şeyh Sile sınır kapılarının sağlık kuralları çerçevesinde açıldığını ve ticarete başlandığını duyurdu.

Irak - İran sınır kapıları Mart ayının başında korona virüsü nedeniyle kapatılmıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA