Irak ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Irak ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

10.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:26
Irak ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 27, Fas'ta 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 27, Fas'ta 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 27 kişi vefat etti, 4 bin 846 yeni vaka kaydedildi, 3 bin 135 kişi de iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 645'e, vaka sayısı 740 bin 472'ye, iyileşenlerin sayısı 671 bin 288'e yükseldi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 10 kişi daha vefat etti, 453 yeni vaka tespit edildi, 530 kişi iyileşti.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 705'e, vaka sayısı 487 bin 286'ya, iyileşenlerin sayısı da 473 bin 738'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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