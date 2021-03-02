Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

02.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:30
Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 30, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 15 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 30, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 15 kişi hayatını kaybetti.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 30 kişi vefat etti, 4 bin 690 yeni vaka kaydedildi, 3 bin 517 kişi ise iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 458'e, vaka sayısının da 703 bin 778'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 643 bin 156'ya ulaştı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 721 kişinin enfekte olduğu, 1666 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece salgında can kaybının 1253'e, vaka sayısının 396 bin 711'e, iyileşenlerin sayısının ise 383 bin 998'e çıktığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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