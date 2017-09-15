Irak Uyruklu Sürücünün Aracından 768 Kaçak Telefon Çıktı

Adana'da Irak uyruklu bir kişinin otomobilinde yapılan aramada 768 kaçak cep telefonu bulundu.



Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İncirlik Park Alanı'nda şüphe üzerine durdurulan Irak plakalı otomobilde arama yaptı. Ekipler, otomobilin bagaj kısmındaki gizli bölmede 768 adet kaçak cep telefonu buldu.



İsmi açıklanmayan Irak uyruklu sürücü gözaltına alındı. - ADANA