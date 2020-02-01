Irak uyruklu kadın ölü bulundu

01.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:34

Samsun'da Irak uyruklu kadın evinde ölü bulundu.



Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Mete Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Irak uyruklu Moreen Mikhael Yousuf, eşi tarafından yatağında hareketsiz bir şekilde bulundu. 4 katlı bir binanın zemin katında ölü bulunan kadının ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Doktorun yaptığı inceleme sonrası kadının cesedi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA