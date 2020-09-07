Irak uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendini ast
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Irak uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendini ast

Irak uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendini astı SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Irak uyruklu Hisham Mohsen Taha (32), Çark Deresi üzerindeki köprünün ayaklarına kendini asarak intihar etti.

Irak uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendini ast
07.09.2020 00:03 | Son Güncelleme: 07.09.2020 00:07

Irak uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendini astı
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Irak uyruklu Hisham Mohsen Taha (32), Çark Deresi üzerindeki köprünün ayaklarına kendini asarak intihar etti.
Gece saatlerinde, Adapazarı Şeker Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan Çark Köprüsü'nün ayaklarının olduğu kısımda bir kişinin kendini astığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil ekibi geldi. Yapılan incelemede Irak uyruklu Hisham Mohsen Taha'nın öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Taha'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 

Kaynak: DHA

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