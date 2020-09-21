Irak uyruklu DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Irak uyruklu DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan yabancı uyruklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Irak uyruklu DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
21.09.2020 19:05 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:08

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan yabancı uyruklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında Irak uyruklu tutuklu sanık E.S.İ ve avukatı hazır bulundu.

Sanık E.S.İ, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, örgüt üyeliği suçlamasını reddederek tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık E.S.İ'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti.

Sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen E.S.İ, işlemleri tamamlanıncaya kadar Geri Gönderme Merkezinde tutulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Donald Trump Muharrem İnce Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Barış Falay Acun Ilıcalı Merve Dizdar Aytaç Ağırlar
Spor Arda Turan Tamer Tuna Jimmy Durmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Bursa Atama Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak uyruklu DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 19:08:34. #1.15#
title