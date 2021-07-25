Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 55, Ürdün'de 15, Suudi Arabistan'da 12 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 55, Ürdün'de 15, Suudi Arabistan'da 12 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 55 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 bin 147 kişinin enfekte olduğu, 8 bin 492 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Can kaybının 18 bin 287'ye, vaka sayısının da 1 milyon 552 bin 648'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 411 bin 29 olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'dan 15 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1061 yeni vaka tespit edildiği, 767 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son rakamlarla can kaybının 9 bin 963, vaka sayısının 764 bin 983, iyileşenlerin sayısının da 746 bin 960 olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği, 1194 yeni vaka tespit edildiği, 1164 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 167, vaka sayısının da 518 bin 143 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 499 bin 129'a ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al