Irak, Ürdün ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
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Irak, Ürdün ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

19.12.2020 19:47 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:50
Irak, Ürdün ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Irak'ta 10, Ürdün'de 27, Kuveyt'te 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle Irak'ta 10, Ürdün'de 27, Kuveyt'te 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1307 yeni vaka tespit edildiği, 1914 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 680'e, vaka sayısının da 583 bin 118'e yükseldiği Irak'ta, 519 bin 5 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı 27 can kaybının olduğu, 1283 kişide virüs tespit edildiği, 2 bin 576 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Salgında toplam can kaybının 3 bin 545'e, vaka sayısının da 272 bin 797'ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısı ise 239 bin 126 olarak aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a yakalanan 2 kişinin öldüğü, 244 yeni vaka tespit edildiği, 286 hastanın ise iyileştiği duyuruldu.

Son verilerle can kaybının 918'e, vaka sayısının 147 bin 775'e, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 143 bin 641'e çıktığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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