Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Feyyad Görevinden Uzaklaştırıldı

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Feyyad Görevinden Uzaklaştırıldı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı (MGK) Falih el-Feyyad'ı görevden uzaklaştırdı.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Feyyad Görevinden Uzaklaştırıldı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı (MGK) Falih el-Feyyad'ı görevden uzaklaştırdı.

İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Feyyad'ın Irak'ın anayasasına aykırı faaliyetler içerisinde bulunup, ülke içerisinde siyasi faaliyetlere iştirak ettiği gerekçesiyle görevinden uzaklaştırma kararının alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Feyyad'ın hem MGK hem de Haşdi Şabi Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

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