Irak Ulusal Güvenlik Konseyi: ABD'nin ülkedeki askeri varlığına son verilebilir

04.01.2020 07:32 | Son Güncelleme: 04.01.2020 07:32

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi ABD'nin ülkedeki askeri varlığına son verilmesi kararının alınabileceğini duyurdu.

Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında toplanan Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e karşı ABD tarafından düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

Konseyden toplantının ardından yapılan açıklamada, Süleymani ve el-Mühendis'e karşı düzenlenen saldırının ülke egemenliğini ihlal ettiği belirtilerek kınandı.

"ABD'nin askeri varlığı sonlandırılabilir"

Söz konusu hava saldırısının ABD kuvvetlerinin Irak'ta bulunma şartlarının dışına çıkmak anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, yarın parlamentoda olağanüstü bir oturumda konunun ele alınacağı ve "ABD'nin ülkede askeri varlığına son veren bir karar alınabileceği" bildirildi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada "Resmi görev yapan Iraklı askeri liderin suikastı Irak halkı, devleti ve hükümetine karşı düşmanlıktır." ifadelerini kullanmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, dün sabaha karşı Bağdat Havalimanı'nda araçlarına düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

Kaynak: AA