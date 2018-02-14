Irak, Ülkenin Yeniden İnşası İçin 88 Milyar Dolar İstiyor; Hangi Ülke Ne Kadar Yardım Teklif Etti?

Kuveyt'te düzenlenen Irak'ın yeniden imarı konferansında, ülkenin IŞİD'e karşı savaşta hasar gören ya da tamamen yıkılan altyapısının ve konut stokunun yapılandırılması görüşülüyor.

Pazartesi günü başlayan ve 70 ülkenin katıldığı konferansın son gününde Türkiye dahil bir dizi ülkeden Bağdat yönetimine yardım teklifi iletildi.

Irak, yeniden yapılanmanın 88 milyar dolara mal olacağını söylüyor.

Türkiye'den 5 milyar dolarlık yardım teklifi

Şu ana kadar en büyük yardım teklifi 5 milyar dolar ile Türkiye'den geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu yardımı düşük faizli kredi ve yatırımlar yoluyla yapacağını söyledi.

Çavuşoğlu, "5 milyar dolar bir kredi vaadinde bulunduk. Aynı şekilde 50 milyar dolarlık insani ve kalkınma projeleri için kredi vaadinde bulunduk" diye konuştu.

Kuveyt 2 milyar dolarlık bir yardımın yanı sıra 1 milyar dolarlık doğrudan yatırım taahhüdünde bulundu.

Avrupa Birliği ise üye ülkelerin yapacağı yardımların yanı sıra 400 milyon dolarlık bir yardımı Bağdat'a göndermeyi teklif etmiş durumda.

Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi Almanya, Irak'a 432 milyn dolarlık bir yardım taahhüdünde bulundu.

Kuveyt'teki konferansa katılan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Washington'un doğrudan bir finansal yardım sağlamayacağını ancak ABD'deki Eximbank'ın Bağdat yönetimiyle 3 milyar dolarlık bir kredi anlaşması yapacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 2014'ten bu yana Irak'a 1,7 milyar dolarlık insani yardım ve 6 milyar dolarlık ekonomik destek verildiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'dan ise 1,5 milyar dolarlık bir yardımın Irak hükümetine gönderileceği açıklaması geldi.

IŞİD'in 2014 yılında Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçirmesinin ardından özellikle ülkenin Batı bölgelerinde ordu ile müttefikleri, IŞİD'in ele geçirdiği yerleşim yerlerine yönelik büyük operasyonlar düzenlemişti.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun hava bombardımanlarıyla destek verdiği operasyonlarda şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Özellikle Musul'daki konutların büyük kısmı ya tamamen yıkılmış ya da içinde yaşanamaz hale gelmişti.

Musul'un sadece tarihi kent bölümünde 11.500 evin yıkıldığı 35.000 evin ise kısmen hasar gördüğü tespit edildi.

Ülkenin en büyük ikinci kentinden IŞİD çıkarılmış olsa da, örgütün kentten kaçarken yıkıntılar arasına kurduğu bubi tuzaklarının hala tamamen temizlenmediği ve birçok Musullunun yakınlarının cesetlerini molozların arasından çıkaramadığı da belirtiliyor.

IŞİD'le çatışmaların yoğun geçtiği bir diğer kent olan Felluce'de ise 40.000'e yakın evin ya tamamen yıkıldığı ya da kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.