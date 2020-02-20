Irak, ülkede koronavirüs vakası tespit edilen kişi olmadığını açıkladı
Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede şu ana kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmediğini duyurdu.
Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede şu ana kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmediğini duyurdu.
Ülkenin güneyindeki Basra kentinde Kovid-19 vakası tespit edildiği yönündeki iddialar üzerine Sağlık Bakanlığından yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Irak'ta şu ana kadar Kovid-19 vakası veya şüphesi taşıyan bir hasta bulunmadığı ifade edildi.
Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda, Basra'da bazı hastalarda Kovid-19 tespit edildiği iddia edilmişti.