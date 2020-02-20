Irak, ülkede koronavirüs vakası tespit edilen kişi olmadığını açıkladı
Haberler » Güncel » Irak, ülkede koronavirüs vakası tespit edilen kişi olmadığını açıkladı - Haber

Irak, ülkede koronavirüs vakası tespit edilen kişi olmadığını açıkladı

Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede şu ana kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmediğini duyurdu.

20.02.2020 23:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:02
Irak, ülkede koronavirüs vakası tespit edilen kişi olmadığını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, ülkede şu ana kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmediğini duyurdu.

Ülkenin güneyindeki kentinde Kovid-19 vakası tespit edildiği yönündeki iddialar üzerine Sağlık Bakanlığından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Irak'ta şu ana kadar Kovid-19 vakası veya şüphesi taşıyan bir hasta bulunmadığı ifade edildi.

Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda, Basra'da bazı hastalarda Kovid-19 tespit edildiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler