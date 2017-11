Irak: Ülkede Işid'in Elindeki Son Kasabayı Geri Aldık

Irak ordusu, ülkede IŞİD'in elindeki son kasaba olan Fırat Nehri kıyısındaki Rawa'yı geri aldığını açıkladı. Ordu birlikleri ülkede IŞİD'e yönelik operasyonlarını Suriye sınırı yakınlarında yoğunlaştırdı.



Reuters ajansının haberine göre, Irak ordusu komutanı Korgeneral Abdülamir Raşid Yarallah birliklerinin Rawa'yı "tamamen özgürleştirdiklerini" ve kasabadaki binalara Irak bayrağı çektiklerini söyledi.



Korgeneral Yarallah, "Rawa'nın özgürleştirilmesiyle, DAEŞ'in (IŞİD'in) bulunduğu tüm bölgeler özgürleşmiş oldu" dedi.



Yarallah, Irak ordusunun operasyonlarını çöl bölgelerine kaçan IŞİD militanlarının güzergahına ve Suriye sınırına yoğunlaştıracağını söyledi.



'Militanlar Suriye'ye geçti'



Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Irak ordusundan bir komutan da Rawa'daki IŞİD militanlarının Suriye'ye geçtiğini belirtti.



Rawa kasabasının da bulunduğu Fırat Nehri bölgesi, IŞİD'in Suriye ile Irak arasında savaşçı ve mühimmat geçişleri için kullandığı stratejik bir bölgeydi.



IŞİD, Irak'ta Musul'u Haziran 2014'te ele geçirdikten sonra "hilafet" ilan etmişti.



ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon da Çarşamba günkü açıklamasında IŞİD'in "hilafet" ilan ettiği topraklarının yüzde 95'ini kaybettiğini duyurmuştu.



Suriye'deki Deyrezzor vilayetinde ise kontrolün yüzde 25'i hala IŞİD'in elinde. Suriye ordusu ile ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, bölgede IŞİD karşıtı operasyonlara devam ediyor.