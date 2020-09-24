Irak, ülkede barışçıl amaçlarla nükleer reaktör inşasına başlamak için komisyon kurdu
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Irak, ülkede barışçıl amaçlarla nükleer reaktör inşasına başlamak için komisyon kurdu

24.09.2020 19:23 | Son Güncelleme: 24.09.2020 19:26
Irak, ülkede barışçıl amaçlarla nükleer reaktör inşasına başlamak için komisyon kurdu

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin talimatıyla, ülkede barışçıl amaçlarla nükleer reaktör inşasına başlamak için bir komisyon kuruldu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin talimatıyla, ülkede barışçıl amaçlarla nükleer reaktör inşasına başlamak için bir komisyon kuruldu.

Irak Radyoaktif Kaynakların Kontrolü Kurumu Başkanı Kemal Latif, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Başbakan Kazımi'nin talimatıyla "araştırma amaçlı" nükleer reaktör inşasına başlanması için bir komisyon kurulduğunu söyledi.

Latif, nükleer reaktörlerin inşasının çeşitli tarımsal ve endüstriyel uygulamaların geliştirilmesine, tıbbi izotopların ve farmasötik malzemelerin üretimine katkıda bulunacağını belirtti.

Irak'ın, araştırma amaçlı nükleer reaktör inşasına ihtiyacı olduğunu kaydeden Latif, 5 yılda tamamlanacağını öngördüğü reaktörün yakınına bir nükleer tıp hastanesi inşa edilebileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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