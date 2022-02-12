Irak, Ukrayna'daki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak, Ukrayna'daki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı

AA, Ali Makram Ghareeb - Güncel
 - Güncelleme:
Irak, Ukrayna'daki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı

Irak, Rusya ile devam eden gerilim nedeniyle Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Irak, Rusya ile devam eden gerilim nedeniyle Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, istisnai durumdan dolayı Ukrayna'daki Iraklı vatandaşlara ülkeden ayrılmaları talimatı verildiği belirtildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçilik personelinin can güvenliği göz önünde bulundurularak memur ve çalışanlara yıllık izinlerini kullanmalarının istendiği kaydedilen açıklamada, Irak vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısında da bulunuldu.

Suudi Arabistan ve Ürdün'ün yanı sıra gün içinde Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de benzeri açıklamalar yapılmıştı. Aralarında İsrail, İngiltere, Kanada, Güney Kore'nin de olduğu birçok ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yapmıştı.

AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Irak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title