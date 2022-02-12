Irak, Ukrayna'daki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı

Irak, Rusya ile devam eden gerilim nedeniyle Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, istisnai durumdan dolayı Ukrayna'daki Iraklı vatandaşlara ülkeden ayrılmaları talimatı verildiği belirtildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçilik personelinin can güvenliği göz önünde bulundurularak memur ve çalışanlara yıllık izinlerini kullanmalarının istendiği kaydedilen açıklamada, Irak vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısında da bulunuldu.

Suudi Arabistan ve Ürdün'ün yanı sıra gün içinde Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de benzeri açıklamalar yapılmıştı. Aralarında İsrail, İngiltere, Kanada, Güney Kore'nin de olduğu birçok ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yapmıştı.