Irak Türkmen Partileri, Kerkük'ün Referandum Kararını Reddetti

Irak Türkmen partileri, Irak Anayasası'na aykırı olması sebebiyle Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından 25 Eylül 2017 tarihinde yapılacağı ilan edilen referanduma katılmayı reddettiklerini belirten bir bildiri yayınladılar.



Türkmen partileri yayınladıkları bildiride, Kerkük Bölge Meclisinin, 29 Ağustos 2017 tarihinde Arap ve Türkmenlerin katılmadığı bir oturumda aldığı referanduma katılma kararının tek taraflı olduğunu, hukuki geçerliliğinin bulunmadığını ve Türkmen partileri tarafından kabul edilmediğini açıklandı. Açıklamada, Irak'ın kritik bir dönemden geçtiği, terörist çetelere karşı zaferin kazanılmasının ve Huveyce'nin kurtarılmasının beklendiğine dikkat çekilerek, yapılması gerekenin terörizme karşı bütün güçlerin birleştirilmesi olduğu ifade edildi. Kerkük bölgesindeki Huveyce'nin kurtarılmasının geciktirilmesinin bölge halkına büyük zarar vereceği kaydedildi.



Yayınlanan bildiride ayrıca, cumhurbaşkanı, başbakan ve parlamento başkanına da anayasa çerçevesinde Irak'ın birliği, bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğini korumak için görevlerini yapma çağrısı yapıldı. Türkmen partileri, Türkmen halkına da referandumu boykot etme çağrısı yaptı. Bildiride, referandum sonucunun kabul edilmeyeceği ve yok sayılacağı belirtildi.



Türkmen partilerinin yaptığı açıklamada, Kerkük'ün kaderinin yalnızca tarafların anlaşmasına ve diyalogla karar verilmesine bağlı olduğuna vurgu yapılarak, yalnızca bir tarafın kararının uygulanmasının başarısızlığa mahkum olduğu kaydedildi. Açıklamanın altında şu partilerin imzası yer aldı:



"Irak Türkmen Cephesi, Türkmen Partisi, Irak Türkmen Adalet Partisi, Türkmen Karar Partisi, Türkmen Hak Partisi, Türkmen Vefa Partisi, Irak Türkmen İslam Birliği Partisi, Türkmen Milliyetçi Partisi." - KERKÜK