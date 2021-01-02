Irak Türkmen Cephesi: PKK Kerkük'te uyuşturucu ticaretiyle gençleri zehirliyor
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Irak Türkmen Cephesi: PKK Kerkük'te uyuşturucu ticaretiyle gençleri zehirliyor

02.01.2021 23:07 | Son Güncelleme: 02.01.2021 23:10
Irak Türkmen Cephesi: PKK Kerkük'te uyuşturucu ticaretiyle gençleri zehirliyor

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Kerkük kentinde piyasaya uyuşturucu sürerek gençleri zehirlemeye başladığını bildirdi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Kerkük kentinde piyasaya uyuşturucu sürerek gençleri zehirlemeye başladığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yapan Salihi, "Terör örgütü PKK, Kerkük'te uyuşturucu ticareti başlatarak gençleri zehirliyor." ifadesini kullandı.

Salihi, yıllardır Irak Türkmen Cephesi kadrolarına karşı suikastlar düzenleyen terör örgütünün bu kez Kerkük'te uyuşturucu ticaretine başladığı bilgisini paylaştı.

ITC Başkanı, Irak'taki terör örgütlerine karşı başlatılan mücadelenin PKK'yı da kapsaması gerektiğine vurgu yaptı.

Salihi, uluslararası çapta terör örgütü olarak tanınmış PKK'ya karşı mücadelede Irak hükümetinin sorumluluğunu yerine getirmesi ve ciddi adımlar atmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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