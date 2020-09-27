Irak Türkmen Cephesi'nden Azerbaycan için seferberlik çağrısı
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Irak Türkmen Cephesi'nden Azerbaycan için seferberlik çağrısı

27.09.2020 16:56 | Son Güncelleme: 27.09.2020 17:01
Irak Türkmen Cephesi'nden Azerbaycan için seferberlik çağrısı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Ermenistan'a karşı Azerbaycan için seferberlik çağrısı yaptı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Ermenistan'a karşı Azerbaycan için seferberlik çağrısı yaptı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Salihi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllardır Ermeni işgali altında bulunan Azerbaycan toprakları, Azerbaycan ordusu sayesinde işgalden kurtulmaktadır. Bir olup, Azerbaycan için seferber olmalıyız" dedi.

"Ermenistan adındaki bu terör devletine hepimizin dur demesi gerekmektedir" ifadelerini kullanan Salihi, "Var olsun kahraman Azerbaycan ordusu" dedi. - KERKÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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