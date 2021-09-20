Irak Türkmen Cephesi, Irak seçimlerindeki adaylarını Erbil'de tanıttı - Haberler
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Irak Türkmen Cephesi, Irak seçimlerindeki adaylarını Erbil'de tanıttı

AA / Sedat Köklü - Haberler | Güncel

Irak'ta 10 Ekim'de yapılacak seçimlerde Irak Türkmen Cephesi (ITC) adayları için "Erbil'den yola çıktık" sloganıyla tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılacak seçimlerde Irak Türkmen Cephesi (ITC) adayları için " Erbil'den yola çıktık" sloganıyla tanıtım töreni gerçekleştirildi.

Erbil'deki bir salonda düzenlenen törene, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal, parti yetkilileri, adaylar ve Türkmen halk katılım gösterdi.

Türkmen şehitleri için saygı duruşuyla başlayan törende, ITC'nin Erbil ve Süleymaniye'nin Kifri ilçesinden aday gösterdiği Pınar Timur, Kazım Yaver, Rehap Tofik ve Birsen Beyatlı kendilerini tanıtıcı kısa konuşmalar yaptı.

Törende konuşan Türkmen Bakan Maruf da Erbil'deki Türkmen varlığının her zaman önemli olduğunu söyledi.

Maruf, Türkmenlerin diğer etnik ve dini gruplarla barış içinde yaşadığı ve haklarını diyalog ve barış yoluyla talep ettiğini vurgulayarak, bundan sonra da böyle olacağını dile getirdi.

ITC'nin Erbil ve Kifri adaylarının sadece Türkmenlerin değil tüm vatandaşların adayı olduğunu belirten Maruf, Irak Meclisine girmeleri halinde Türkmenler ve ITC'nin yanı sıra yaşadıkları bölgedeki insanlar için de katkı sunacağını kaydetti.

Maruf, Erbil'deki Türkmen varlığına destek olmak için Erbil'de olan herkesin, özellikle de Türkmenlerin ITC adaylarına oy vermeleri çağrısında bulundu.

Tören, Türkmen ses sanatçısı Yunus Tütüncü'nün konseriyle sona erdi.

Irak Türkmen Cephesi, Irak seçimlerindeki adaylarını Erbil'de tanıttı

Irak Türkmen Cephesi, Irak seçimlerindeki adaylarını Erbil'de tanıttı

Irak Türkmen Cephesi, Irak seçimlerindeki adaylarını Erbil'de tanıttı

Irak Türkmen Cephesi, Irak seçimlerindeki adaylarını Erbil'de tanıttı
AA / Sedat Köklü - Son Dakika Haberleri
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Haber: Irak Türkmen Cephesi, Irak seçimlerindeki adaylarını Erbil'de tanıttı - Haberler
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