Irak Türkmen Cephesi heyetinden BBP'ye ziyaret
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Irak Türkmen Cephesi heyetinden BBP'ye ziyaret

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü ve beraberindeki heyet, Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) ziyaret etti.

09.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:07
Irak Türkmen Cephesi heyetinden BBP'ye ziyaret

Türkmen Cephesi Temsilcisi Mehmet Tütüncü ve beraberindeki heyet, 'ni (BBP) ziyaret etti.

Parti genel merkezinde Tütüncü ve beraberindekileri ağırlayan Genel Başkan Mustafa Destici, burada yaptığı konuşmada, bölgedeki son durum hakkında heyetin kendilerini bilgilendirdiğini belirtti.

Tütüncü de Irak'taki gelişmeler, Türkmenlerin sorun ve beklentileriyle ilgili rapor hazırladıklarını, bunu siyasi parti temsilcileriyle paylaştıklarını söyledi.

BBP'yi de bu kapsamda ziyaret ettiklerini dile getiren Tütüncü, hazırladıkları raporu Destici'ye sundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Irak Türkmen Cephesi heyetinden BBP'ye ziyaret
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