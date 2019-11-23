Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Kırşehir'e geldi
Haberler » Güncel » Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Kırşehir'e geldi - Haber

Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Kırşehir'e geldi

Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kardeş Ülkeler Topluluğu'nun "Irak'taki Türkmenlerin Son Durumu" söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.

23.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:58
Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Kırşehir'e geldi

Türkmen Cephesi İmdat Bilal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Kardeş Ülkeler Topluluğu'nun "Irak'taki Türkmenlerin Son Durumu" söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilal ve beraberindeki heyet, söyleşi öncesi KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Fuat Sezgin Salonunda gerçekleşen söyleşide Bilal, Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, iki ülke arasındaki iş birliğinin her geçen gün öneminin arttığını dile getirdi.

Irak'ta yaşanan sosyal ve siyasi sorunlara değinerek ülkesinin son durumu hakkında bilgi veren Bilal, şunları kaydetti:

"Sık sık Türkiye'ye gelerek öğrencilerle birlikte olmaya gayret ediyoruz. Irak Türkmen Cephesi Partisinin 2,5 milyon Türkmen'i temsil eden bir partidir. Türklerin kökeninin Orta Asya'dan geldiği ve bazı nedenlerden dolayı Türklerin başka bölgelere dağıldığı da unutulmamalıdır. Bizler Irak Türkmenleri olarak yaklaşık bin yıldır Irak'ta bulunan Türk evlatlarıyız. Irak'ta Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde varlıklarını korumak amacıyla uzun süredir mücadele veriyoruz. Bugün Irak Parlamentosunda bulunan 320 milletvekilinden 3'ü Türkmen asıllı vatandaşımızdır. Irak'ın anayasa çalışmasında bir Türkmen vatandaşın bulunması Irak ve Türkmenler için çok önemlidir."

Söyleşinin sonunda Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Uluslararası İlişkileri Bölümü öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Güncel Haberleri
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
19:18 Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden Ahıska Türklerine sağlık ve gıda yardımı
19:16 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan "ÇED Yönetmeliği'nde değişiklik" açıklaması
19:13 Yahudiler "Sare Bayramı" nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenledi - EL
19:10 Rusya'nın İdlib'deki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 2 kişi ölü
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:14 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
17:03 Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
20:44 Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Galatasaray maçında anıldı