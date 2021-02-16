Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den Erbil'e düzenlenen roket saldırılarına kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den Erbil'e düzenlenen roket saldırılarına kınama

16.02.2021 21:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:50
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den Erbil'e düzenlenen roket saldırılarına kınama

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, dün gece Erbil'e düzenlenen roket saldırılarını kınadı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, dün gece Erbil'e düzenlenen roket saldırılarını kınadı.

Salihi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin her bir kentinin kendileri için aynı değeri taşıdığını belirtti.

Bu saldırılarla ülkede yeni kaos ortamı yaratılmak istendiğine dikkati çeken Salihi, sivil insanların zarar gördüğü söz konusu saldırıların kabul edilmez olduğunu ve kınadıklarını ifade etti.

Salihi ayrıca, 2021 yılı mali bütçesi ve bazı siyasi konularda Bağdat ile Erbil arasında yaşanan anlaşmazlıkların da bir an önce çözülmesi gerektiğine işaret etti.

Ülkede yeni bir sosyal ve siyasi çözüm modelinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Salihi, tüm sorunların uzlaşı yoluyla çözüme kavuşabileceğinin altını çizdi.

Erbil'e yönelik roket saldırısı

ABD'li güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, dün gece ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente toplam 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı Irak'taki eylemlerde daha önce ismi duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" adlı bir grup üstlenmişti.

Olayın ardından bölgesel ve uluslararası bazı basın organlarında saldırının arkasında İran ve ona yakın grupların olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

Erbil'deki ABD hedeflerine 30 Eylül 2020'de de Musul'daki Haşdi Şabi milislerinin kontrolündeki bölgelerden 6 roketle saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Özge Özder Aleyna Tilki Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Ozan Tufan Aykut Kocaman Osman Özköylü Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den Erbil'e düzenlenen roket saldırılarına kınama - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 21:54:02. #1.16#
title