Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi: Halkımız uyanık olsun
Kerkük'te ağırlıklı olarak Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde meydana gelen patlamalara dair Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, halkı dikkatli olmaları hususunda uyardı.
Kerkük'te ağırlıklı olarak Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde meydana gelen patlamalara dair Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, halkı dikkatli olmaları hususunda uyardı.
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, 7 farklı yerde patlama meydana geldiğini söyleyerek, "Kudus caddesi, Valilik yanı ve Bağdat yolunda patlamalar gerçekleşti. Halkımız uyanık olsun, kalabalık yerlerden uzak durun" dedi.
Kerkük Valiliği de patlamalarda 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak: DHA
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