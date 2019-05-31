Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi: Halkımız uyanık olsun

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi: Halkımız uyanık olsun

Kerkük'te ağırlıklı olarak Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde meydana gelen patlamalara dair Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, halkı dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi: Halkımız uyanık olsun
Kerkük'te ağırlıklı olarak Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde meydana gelen patlamalara dair Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, halkı dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, 7 farklı yerde patlama meydana geldiğini söyleyerek, "Kudus caddesi, Valilik yanı ve Bağdat yolunda patlamalar gerçekleşti. Halkımız uyanık olsun, kalabalık yerlerden uzak durun" dedi.

Kerkük Valiliği de patlamalarda 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.


Kaynak: DHA
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