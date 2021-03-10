Irak Türkmen Cephesi Başkanı da IKBY'nin hatıra pulu bastırma planına tepki gösterdi
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Irak Türkmen Cephesi Başkanı da IKBY'nin hatıra pulu bastırma planına tepki gösterdi

10.03.2021 19:15 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:23
Irak Türkmen Cephesi Başkanı da IKBY'nin hatıra pulu bastırma planına tepki gösterdi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Papa Franciscus'un ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Musul ve Kerkük'ü bölge sınırlarına dahil eden bir haritanın resmedilmesine tepki gösterdi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Papa Franciscus'un ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Musul ve Kerkük'ü bölge sınırlarına dahil eden bir haritanın resmedilmesine tepki gösterdi.

Salihi yayınladığı yazılı açıklamada, Kerkük ve Musul'un da haritada yer almasının bu kentleri bölgesel çekişmeler içine çekmek anlamına geleceğini belirtti.

Suriye, İran ve Türkiye'deki bazı illeri de içeren haritanın resmedildiği bir pulun da planda yer aldığının görüldüğünü belirten Salihi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu adımlar bölgenin ve Irak'ın milli güvenliğini tehdit etmektedir. IKBY hükümetinden atılan bu tür vahim adımları durdurmasını ve daha önceki hataları tekrarlamamasını istiyoruz."

Terör örgütü PKK'nın sinsi emellerine hizmet edecek adımlardan sakınılması gerektiği ifade edilen açıklamada, Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her eylemden uzak durulması istendi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da plana tepki gösterilmiş, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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