Irak, Türkiye'den Bayraktar TB2 ve T129 ATAK helikopteri almak istiyor

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 ve 12 adet T129 ATAK helikopter ile 6 adet insansız hava aracına karşı savunma sistemleri satın almak istediklerini açıkladı.

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 ve 12 adet T129 ATAK helikopter ile 6 adet insansız hava aracına karşı savunma sistemleri satın almak istediklerini açıkladı.

Irak, Türkiye'nin ürettiği savunma sanayii araçlarına talip oldu. Irak Savunma Bakanı Cuma İnad yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayisinin çok gelişmiş olduğunu ifade ederek Irak'ın Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile T129 ATAK helikopteri almak istediğini dile getirdi. İstanbul'da düzenlenen fuara katıldığını belirten Bakan İnad, "Türkiye'nin Libya, Azerbaycan ve Suriye'nin kuzeyinde kullandığı Bayraktar isimli Silahlı İnsansız Hava Aracını (SİHA) satın alma konusunda anlaştık. Bunun yanı sıra Türkiye'nin ürettiği ATAK isimli helikopterden 12 adet almak için teklif sunulmasını talep ettik" diye konuştu. Türkiye'nin sunacağı teklifin yakında kendilerine ulaşacağını aktaran Irak Savunma Bakanı İnad, aynı zamanda 6 adet de insansız hava araçlarına karşı savunma sistemleri satın almak istediklerini kaydetti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı