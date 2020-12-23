Irak, Trump'ın af kararını kınadı
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Irak, Trump'ın af kararını kınadı

23.12.2020 17:06 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:13
Irak, Trump'ın af kararını kınadı

Irak, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2007 yılında Irak'ta 17 sivilin öldürülmesi olayına karışan 4 eski paralı askeri affetmesini kınadı.

Irak, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2007 yılında Irak'ta 17 sivilin öldürülmesi olayına karışan 4 eski paralı askeri affetmesini kınadı.

Irak Meclisi, Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Muhtar Musevi tarafından yapılan açıklamada 2007 yılında Irak'ta 17 sivilin öldürülmesi olayına karışan 4 eski paralı ABD askeri affetmesini kınayarak, Trump'ın kararı "Iraklıların hayatlarını ne kadar hafife aldığını kanıtlıyor" ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin Iraklıları kasten öldürmek ve ülkenin altyapısını yıkmakla suçlayan Musevi, Irak Dışişleri Bakanlığı'nı uluslararası mahkemelerde ABD hakkında dava açmaya çağırarak "Trump'ın bu kararı ABD askerlerini diğer milletleri de öldürmeye teşvik ediyor. Irak hükümeti bu konuda bir şey yapmazsa Irak Meclisi bu konuda sessiz kalmayacak" dedi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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