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Irak Terör Saldırıları: En Az 50 Ölü

Irak'ın güneyinde gerçekleşen intihar saldırılarında şu ana kadar gelen bilgilere göre 50 kişi hayatını kaybetti 80 kişi yaralandı.

Irak Terör Saldırıları: En Az 50 Ölü

Irak'ın güneyinde gerçekleşen intihar saldırılarında şu ana kadar gelen bilgilere göre 50 kişi hayatını kaybetti 80 kişi yaralandı.

Kaynak: Dunya.com