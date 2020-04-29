Irak'tan yurda getirilen 138 kişi Afyonkarahisar'da karantinaya alındı
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Irak'tan yurda getirilen 138 kişi Afyonkarahisar'da karantinaya alındı

Irak'tan yurda getirilen 138 kişi Afyonkarahisar'da karantinaya alındı Irak'ta bulunan 138 Türk vatandaşı Covid-19 tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'a getirilerek burada Kredi ve Yurt Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Irak'tan yurda getirilen 138 kişi Afyonkarahisar'da karantinaya alındı
29.04.2020 23:51 | Son Güncelleme: 29.04.2020 23:52

Irak'tan yurda getirilen 138 kişi Afyonkarahisar'da karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR - Irak'ta bulunan 138 Türk vatandaşı Covid-19 tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'a getirilerek burada Kredi ve Yurt Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilme çalışmaları devam ederken bu kapsamda Irak'ta bulunan 179Türk vatandaşı, yurda dönme talepleri üzerine Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucunda özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi. Bugün Eskişehir Havalimanı'na inen uçakta çoğunluğu işçilerden oluşan kafile, bir konvoyla Afyonkarahisar'a getirildi. Afyonkarahisar'da bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, tüm özel ihtiyaçları ve kişisel bakım ürünlerinin de yer aldığı temel malzemelerin temin edildiği odalara yerleştirildi.

Otobüslerden AFAD ekipleri tarafından valizleriyle birlikte indirilen Türk vatandaşları, burada ön kayıt ve kimlik kontrollerinin ardından 138 kişilik kafile, 14 günlük karantina sürecinin sonunda yapılan memleketlerine gönderilecek.

İşçiler ise yurda döndükleri için çok mutlu olduklarını belirterek bu uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür etti. Yurda dönen bir vatandaş ise, "Çok şükür Türkiye'ye döndük. Allah razı olsun devletimizden de milletimizden de" diye konuştu.

Irak'tan yurda getirilen 138 kişi Afyonkarahisar'da karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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