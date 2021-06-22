Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi yakalandı
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Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi yakalandı

Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Irak'tan ülkemize girmeye çalışan bir şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın PKK terör örgütüne yardım etme suçundan arandığı belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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