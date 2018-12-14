Irak'tan Türkiye'ye nota

Irak Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın Musul'a bağlı Sincar'daki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava operasyonundan dolayı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı Bakanlığa davet ederek, nota vasıtasıyla rahatsızlığını bildirdi.

Irak'tan Türkiye'ye nota

Irak Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın Musul'a bağlı Sincar'daki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava operasyonundan dolayı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı Bakanlığa davet ederek, nota vasıtasıyla rahatsızlığını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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