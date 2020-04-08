Irak'tan Türkiye'ye getirilen işçiler karantinaya alındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Irak'tan Türkiye'ye getirilen işçiler karantinaya alındı - Haberler
Irak, Güncel

Irak'tan Türkiye'ye getirilen işçiler karantinaya alındı

Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle memleketlerine dönemeyen Irak'ta çalışan 547 Türk vatandaşı inşaat işçisi, özel bir uçak ile Ankara'ya ardından da otobüslerle Afyonkarahisar'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda karantina altın alındı.

08.04.2020 04:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 04:29
Irak'tan Türkiye'ye getirilen işçiler karantinaya alındı

Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle memleketlerine dönemeyen Irak'ta çalışan 547 Türk vatandaşı inşaat işçisi, özel bir uçak ile Ankara'ya ardından da otobüslerle Afyonkarahisar'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda karantina altın alındı.

Irak'tan yurda dönüş çalışmaları kapsamında Korona virüs nedeniyle evlerine dönemeyen Irak'ın Basra kentinde bulunan 280 vatandaş ile Bağdat'ta bulunan 267 kişi akşam saatlerinde Türk Hava Yollarına ait özel bir uçakla Ankara'ya getirildi. İşçiler, burada hazır bulunan 27 adet otobüs ile sosyal mesafe kurallarına uyarak otobüslere bindirilip 14 günlük karantinaya alınmak üzere Afyonkarahisar'a getirildi. Burada Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD görevlileri tüm önlemleri alarak otobüsleri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)'ya ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu önünde Irak'tan gelen işçileri karşıladı.

Otobüslerin yolcu bölümü ile şoför ve hostes kısmının şeffaf branda ile izole edildiği görülürken, şoförlerinde koruyucu kıyafet ve maske taktıkları gözlendi.

Öte yandan yolcular teker teker otobüsten indirilerek yurt binası girişinde kayıtları ve izolasyon işlemleri yapıldı. Daha sonra kendilerine ayrılan odalara yerleştirilen Irak'tan yurda dönün inşaat işçileri, bu çalışmadan oldukça menün olduklarını belirttiler.

"Reisimiz, bizi de yurtdışında bırakmadı Allah razı olsun"

Kayserili Ersin Çoban isimli geç, "Allah devletimize zeval vermesin, Allah razı olsun. Bir kağıttan Türk Bayrağımızı dahi yerde bırakmayan Reisimiz, bizi de yurtdışında bırakmadı Allah razı olsun. Hiç şüphemiz yoktu zaten, bekliyorduk. İllaki getireceklerdi bizi. Biraz zorda olsa çok şükür geldik.

"14 gün karantinadayız, ailelerimiz beklesinler sağlığımız için"

Ailelerinin sağlık için kendilerini beklemelerini isteyen Vakkas Sevim isimli başka bir işçi ise "Devletimiz sağ olsun var olsun. Tüm imkanları seferber etti. Irak'ta inşaatta çalışıyordum. Alçı boya işleriyle uğraşıyordum. 14 gün karantinadayız, beklesinler sağlığımız için" diye konuştu.

Daha sonra otobüsler sırayla yurt girişine alınarak Irak'tan gelen vatandaşlar 14 gün boyunca karantinada bekleyecekleri odalarına teker teker alınarak yerleştirildiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor Haberler
Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor
La Casa de Papel'in yıldızının 'İstanbul' yanıtı sosyal medyayı salladı Haberler
La Casa de Papel'in yıldızının 'İstanbul' yanıtı sosyal medyayı salladı
Selimiye'deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı Haberler
Selimiye'deki kandil programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı Haberler
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi Haberler
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para? Haberler
Yarbay olduğunu iddia eden kişi polise hakaret etti: Ederin kaç para?
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip...
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Simge Sağın Haluk Levent Acun Ilıcalı Levent Yamanel
Spor Falcao Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Bursa Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Irak'tan Türkiye'ye getirilen işçiler karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 05:21:40. #1.15#
title