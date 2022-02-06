Irak'tan, "terör örgütü PKK'nın ülkedeki varlığı yasal değil" açıklaması - Haberler
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Irak'tan, "terör örgütü PKK'nın ülkedeki varlığı yasal değil" açıklaması

AA, Haydar Karaalp - Güncel
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Irak'tan,

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığının yasal ve meşru olmadığını söyledi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığının yasal ve meşru olmadığını söyledi.

Araci, Irak resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, PKK'nın ülkesindeki varlığına değindi.

PKK'nın Irak'taki varlığının meşru ve yasal olmadığını vurgulayan Araci, "Irak hükümeti olarak bu konunun sonlandırılmasında kararlıyız." ifadelerini kullandı.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

Kasım, Terör, Irak, PKK, Güncel, Haber

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