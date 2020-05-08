Irak'tan tahliye edilerek karantinaya alınan vatandaşlar için etkinlik
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Irak'tan tahliye edilerek karantinaya alınan vatandaşlar için etkinlik

Irak'tan tahliye edilerek karantinaya alınan vatandaşlar için etkinlik
08.05.2020 00:06 | Son Güncelleme: 08.05.2020 00:24

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Diyarbakır'da karantinaya alınan Türk vatandaşları için moral etkinliği düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Diyarbakır'da karantinaya alınan Türk vatandaşları için moral etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyesi devam ediyor.

Diyarbakır'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu, Irak'tan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen Türk vatandaşlarına ev sahipliği yapıyor.

Irak'ın farklı kentlerinden getirilen 306 kişinin bu yurtlarda tüm temel ihtiyaçları karşılanıyor, sağlık kontrolleri yapılıyor.

Yurtlarda kalanlardan karantina sürecini tamamlayan 57'si ailelerine kavuşma mutluluğu yaşarken, 306 kişinin 14 günlük karantina süreci devam ediyor.

Karantinadaki vatandaşlara moral

Ramazan ayı dolayısıyla karantinada bulunan vatandaşlar için yurdun bahçesinde düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İlahilerin ve türkülerin seslendirildiği programda, karantinada bulunan vatandaşlara çiğ köfte ikramında bulunuldu.

Karantinada bulunan vatandaşlar da davul zurna eşliğinde söylenen Türkçe ve Kürtçe şarkılara eşlik etti. Etkinliğe katılanlar ellerinde tuttukları çubuklarla sosyal mesafe kuralına uyarak, halay çekti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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