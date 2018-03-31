Irak'tan Suudi Arabistan'a 27 Yıl Sonra İlk Uçuş
Irak’tan 27 yıl sonra Suudi Arabistan’a ilk kez uçuş gerçekleşti.
Irak'tan 27 yıl sonra Suudi Arabistan'a ilk kez uçuş gerçekleşti.
Suudi Arabistan, Irak'ta eski Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal etmesinin ardından 1990 yılında Irak'a uçuşları durdurulmuştu. 27 sene Irak uçağı ilk kez Suudi Arabistan'da kiKral Halid Uluslararası Havalimanı'na indi.
İlk uçuş Suudi Arabistan'dan ilk uçuş geçen yıl 31 Ekim'de Bağdat Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmıştı. - RİYAD