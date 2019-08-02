Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü
ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
ABD'ye ait olduğu belirtilen, üzerleri brandalarla örtülü yaklaşık 300 araçlık konvoy, gece saatlerinde Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinden geçti. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoyda TIR'lar, kamyonetler ve akaryakıt tankerleri olduğu görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.
Kaynak: DHA
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