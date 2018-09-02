Irak'tan "İran'ın Balistik Füze Verdiği İddiasına" Açıklama

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Haşdi Şabi'ye balistik füze verildiği iddialarının medyada dolaştığını ve bunu doğrulayacak bir delilin olmadığını açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, son birkaç gündür batılı yetkililere dayandırılan bazı haberlerde İran'ın Irak'taki Haşdi Şabi'ye balistik füze verdiği iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Mahcub, anayasanın 7'nci maddesinde de belirtildiği gibi, Irak'taki tüm devlet kurumları, ülke topraklarının başka bir ülkenin güvenliğini tehdit edecek şekilde bir üs olarak kullanılmasına izin verilmeyeceği hükmüne bağlı olduğunu ifade etti.

İran'ın Haşdi Şabi'ye balistik füze verdiği iddiasına da değinen Mahcub, medyada bu iddiaların dolaştığını ancak bunu ispatlayacak bir kanıtın ortada olmadığını söyledi.