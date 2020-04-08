Irak'tan getirilen biri kadın toplam 17 Türk işçisi Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi
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Kütahya, Irak

Irak'tan getirilen biri kadın toplam 17 Türk işçisi Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi

Irak'tan getirilen biri kadın toplam 17 Türk işçisi Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi Irak'ın başkenti Bağdat'tan gelen biri bayan toplam 17 Türk vatandaşı, Korona virüs Covid-19 önlemleri çerçevesinde karantinada tutulmaları için Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Emine Gülbahar...

08.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:20

Irak'tan getirilen biri kadın toplam 17 Türk işçisi Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi

KÜTAHYA - Irak'ın başkenti Bağdat'tan gelen biri bayan toplam 17 Türk vatandaşı, Korona virüs Covid-19 önlemleri çerçevesinde karantinada tutulmaları için Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Emine Gülbahar Yurdu'na yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 17 kişi Irak'ın Bağdat kentinden kalkan uçakla Eskişehirl Havalimanı'na getirildi.

İşçiler, sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde kalacakları yurda taşındı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen Türk işçiler, kimlik kontrollerinin ardından Andız Mahallesi'nde KYK ait Emine Gülbahar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

İşçiler, "Allah devleti yönetenlerden razı olsun. Çok şükür ülkemizdeyiz" dediler.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçlarının, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanacağı belirtildi.

Irak'tan getirilen biri kadın toplam 17 Türk işçisi Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi

Kaynak: İHA

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Irak'tan getirilen biri kadın toplam 17 Türk işçisi Kütahya'daki yurtlara yerleştirildi
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