Irak'tan getirilen 285 Türk vatandaşı Batman'da karantinaya alındı
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Batman, Irak

Irak'tan getirilen 285 Türk vatandaşı Batman'da karantinaya alındı

Irak'tan getirilen 285 Türk vatandaşı Batman'da karantinaya alındı Irak'ın başkenti Bağdat'tan Batman'a getirilen 285 Türk vatandaşı, 14 gün süreyle karantinada tutulacakları Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

21.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:30
Irak'tan getirilen 285 Türk vatandaşı Batman'da karantinaya alındı

Irak'tan getirilen 285 Türk vatandaşı Batman'da karantinaya alındı

BATMAN - Irak'ın başkenti Bağdat'tan Batman'a getirilen 285 Türk vatandaşı, 14 gün süreyle karantinada tutulacakları Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tedbirleri doğrultusunda valilik koordinasyonunda Irak'ın başkenti Bağdat'tan Batman'a getirilen vatandaşlar, 14 gün süreyle karantina altında tutulacakları KYK Batman Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Dezenfekte edilen yurda getirilen vatandaşlar, AFAD ve jandarma ekipleri gözetiminde içeri alındı.

Gençlik ve Spor Batman İl Müdürü Şafi Özperk, devletin yurt dışında bulunan vatandaşları korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirme faaliyetleri kapsamında Ramazan ayı öncesi Irak'ın başkenti Bağdat'tan Batman'a 285 misafirlerinin geldiğini söyledi. Özperk, "Gelen misafirlerimizi odalara yerleştiriyoruz. Odalar tek kişilik olarak hazırladı kişisel ihtiyaçları AFAD İl Müdürlüğü tarafından gerekli kişisel malzemeler odalara konuldu. Batman Kızılay Şubesi de 14 gün boyunca karantinada kalacak vatandaşlarımızın 3 öğün yemeklerini odalarına sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Biz 14 gün boyunca misafirlerimizi yurtlarımızda en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Sağlık İl Müdürlüğümüz de blokların girişinde gelen misafirlerimizi önce muayene ediyorlar şüpheli vaka varsa direk hastaneye gönderiyorlar. Umarız bir sorun olmaz biz de misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp sağlıklı güzel bir şekilde kendi memleketlerine uğurlayacağız" dedi.

Yurt dışından gelen vatandaşlardan Osman Nur, "Bağdat'tan geliyoruz. Yaklaşık 4 aydır oradaydık. İşlerimizi tamamladık, elçilikle irtibata geçtik. Elçilik sağ olsun çok yardımcı oldu. Düzenlediği turda bizi şantiyede inşaata güvenli bir şekilde toplama merkezine ulaştırıp bizi buraya kadar getirdiler, sağ olsunlar şuanda Batman'ın yurtlarına yerleştiriliyoruz" diye konuştu.

Irak'tan getirilen 285 Türk vatandaşı Batman'da karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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