Irak'tan getirilen 239 işçi Nevşehir'de karantinaya alındı
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Irak'tan getirilen 239 işçi Nevşehir'de karantinaya alındı

Irak'tan Türkiye'ye getirilen 239 işçi Nevşehir'de karantina altına alındı.

16.04.2020 23:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:55
Irak'tan getirilen 239 işçi Nevşehir'de karantinaya alındı

Irak'tan Türkiye'ye getirilen 239 işçi Nevşehir'de karantina altına alındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Irak'tan Türkiye'ye getirilen 271 işçiden 239'u Nevşehir'e yoğun güvenlik önlemlerinde getirildi. Kayseri Erkilet Havaalanından yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilen Türk işçiler Nevşehir'de Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı Kapadokya Kız öğrenci yurdunda karantina altına alındı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında yurda getirilen işçilerden bazıları kendilerini görüntüleyen gazetecilere el sallayarak selam vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ta işçilerin karantina altına alındığı yurda gelerek incelemelerde bulundu.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Nevşehir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından karşılanacağı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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