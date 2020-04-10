Irak'tan getirilen 200 Türk vatandaşı karantinaya alındı
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Yurtlar Kurumu, Mardin, Irak, Güncel

Irak'tan getirilen 200 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Irak'tan Mardin'e getirilen 200 Türk vatandaşı, 14 gün süreyle karantinada tutulacağı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

10.04.2020 23:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:35
Irak'tan getirilen 200 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Irak'tan Mardin'e getirilen 200 Türk vatandaşı, 14 gün süreyle karantinada tutulacağı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yurda dönmeye devam ediyor. Irak'ta çalışan ve yurda dönen 200 kişi, otobüslerle Mardin'e getirildi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Irak'tan Mardin'e getirilen vatandaşlar, 14 gün süreyle karantina altında tutulacakları KYK Mardin Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Dezenfekte edilen yurda getirilen vatandaşlar, polis gözetiminde içeri alındı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Koronavirüs sebebiyle Irak'tan ülkemize dönüş yapan vatandaşlarımız sağlık taramaları ve kayıtları yapılarak Mardin Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi." ifadelerine yer verildi.

Irak'tan getirilen 200 Türk vatandaşı karantinaya alındı

Kaynak: AA

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